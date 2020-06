Disagi sull'A26: traffico di tir sulla SP 456 del Turchino

OVADA - I frequenti disagi sull'A26, nel tratto compreso fra il casello di Ovada e l'allacciamento con l'A10, sono ormai cosa nota. AI cantieri aperti sull'autostrada Genova-Gravellona Toce si aggiungono i danni lasciati in eredità dall'alluvione dello scorso autunno che, di fatto, hanno modificato la viabilità ordinaria fra l'Ovadese e la Valle Stura.

Da qualche giorno, con la riapertura dei confini regionali, il flusso di veicoli sulla rete autostradale è aumentato a tal punto che, per evitare le code e i rallentamenti, sono sempre di più i mezzi pesanti che - anche in orario diurno - decidono di percorrere la strada provinciale 456 "del Turchino" per provare a ridurre i tempi. Ma, tra frane, restringimenti di carreggiata e chiusure temporanee dovute all'allerta meteo, anche la percorribilità della tratta è cambiata repentinamente, con maggiori rischi per gli automobilisti e per gli abitanti della zona.