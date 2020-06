Danni alluvionali: dal Governo arrivano 715 mila euro

OVADA - Per le amministrazioni locali dell’Ovadese rappresentavano una priorità, visto nelle ultime settimane molti comuni avevano già iniziato a pagare le ditte che hanno eseguito i lavori con fondi propri. Sono arrivati nei giorni scorsi i fondi statali stanziati dal governo e assegnati, attraverso l’intercessione della Protezione Civile e della Regione Piemonte, agli enti delle zone più colpite dall’alluvione dello scorso autunno. Al Comune di Ovada sono stati riconosciuti 715 mila euro, che vanno a sommarsi ai 10 mila euro già erogati per gli eventi alluvionali dello scorso ottobre e al contributo di 210 mila assegnato dalla Regione Piemonte alla fine del 2019.

«Grazie al prezioso lavoro del nostro Ufficio Tecnico e alla collaborazione con il settore Finanziario e la Direzione generale – precisa l’assessore al Bilancio, Sabrina Caneva – al Comune di Ovada sono state riconosciute tutte le somme urgenze dichiarate e i fondi richiesti sono stati assegnati in toto». Per garantire il regolare pagamento delle aziende che hanno effettuato gli interventi, l’amministrazione comunale ha interrotto e rinviato alcuni lavori già programmati.

Da Palazzo Delfino viene rimarcato il lavoro di squadra svolto fra Roma, Torino e Ovada. «Siamo soddisfatti – aggiunge Caneva – di come il Governo abbia risposto in modo rapido agli impegni che si sera assunto per le alluvioni di ottobre e novembre pur in piena emergenza Covid19 e di come la Regione Piemonte ci sia stata vicina e ci abbia supportato. Anche grazie al lavoro dei nostri uffici, in particolare il settore tecnico guidato dall’ingegner Guido Chiappone con il supporto dell’architetto Simona Sciutto, siamo riusciti a raggiungere questo risultato. Tutti hanno fatto la loro parte. Tocca a tutti noi ora, ciascuno nel proprio ruolo, rimboccarci le maniche e lavorare insieme».