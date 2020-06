Fridays for Future: incontro social sui cambiamenti climatici

ACQUI TERME - Domani, martedì 9 alle 21, sui canali social del gruppo Friday For Future di Acqui Terme ci sarà un altro appuntamento della kermesse 'Back to the future – Guardare indietro per dare nuovo valore al pianeta', il bouquet di appuntamenti divulgativi organizzato dai giovani ecologisti acquesi ed impreziosito dal contributo di due scienziati. Con gli esperti Silvio Gualdi e Carlo Barbante si parlerà di 'Cambiamenti climatici verso quale futuro?' e 'Crisi climatica nel Mediterraneo, che futuro si prospetta'. «Racconteremo la storia della Co2 attraverso la stratificazione dei ghiacci e di quanto sia importante la zona artica visto le recenti scoperte fatte dagli scienziati in Siberia» hanno spiegato i ragazzi di Fff.