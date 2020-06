Riaprono scivoli e altalene a Casale: ma niente pallone e pic-nic

CASALE - Con un'apposita ordinanza il Comune di Casale ha disposto che si può tornare ad utilizzare le aree gioco situate sul territorio Casalese. Il provvedimento sarà in vigore fino al 14 giugno, quando potrebbero arrivare nuovi decreti e ordinanze nazionali in materia.

Le aree gioco, che molte famiglie e bambini da diversi giorni utilizzavano già nonostante le transenne, sono state riaperte «Grazie allo sforzo dell’Ufficio Ambiente e del coordinatore del Nucleo comunale volontari Protezione Civile, Enzo Amich, siamo riusciti a compiere un ulteriore e importante passo avanti nella riapertura delle strutture cittadine in questa fase due dell’emergenza CoronaVirus. L’auspicio è che chi vorrà utilizzare queste aree lo faccia con responsabilità e attenzione» spiega il sindaco Federico Riboldi.

Nelle aree con altalene, scivoli e giochi comunque vige il divieto di assembramento, è obbligatorio l'uso della mascherine per i bambini di 3 o più anni; i bambini al di sotto dei 14 anni dovranno essere accompagnati da un genitore o da altro adulto familiare anche non parente e si dovrà comunque rispettare il metro di distanza.

L’ordinanza di Palazzo San Giorgio ha anche stabilito le prescrizioni da seguire fino al 14 giugno nelle aree verdi comunali. Anche qui divieto di assembramento, uso obbligatorio della mascherina, accompagnamento obbligatorio per tutti i minori, così come per le persone non completamente autosufficienti. Si dovrà mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro a eccezione dei minori o delle persone anziane o disabili che necessitano di accompagnatore. La distanza si dovrà osservare anche sulle panchine. Si dovrà mantenere la distanza anche per l'attività sportiva. Vietati i giochi che coinvolgano la partecipazione di più persone (quali “pic-nic” o giochi con palloni).

«In questo particolare momento – ha sottolineato l’assessore Maria Teresa Lombardi – organizzare la riapertura delle aree verdi e, soprattutto, dei giochi per i bambini richiede uno sforzo importante, ma che abbiamo deciso di fare perché capiamo quanto siano importanti per le famiglie. Tutti i giorni una ditta specializzata garantirà la sanificazione delle strutture, mentre è in corso anche una pulizia straordinaria dei giochi per renderli nuovamente fruibili al meglio. Per questa settimana, è giusto ricordarlo, rimarranno invece ancora chiusi il Parco della Cittadella per lavori in corso e il campo da basket di viale Giolitti, perché non oggetto di decreto».