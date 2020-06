Annullati i campionati 2020

SPIGNO - I campionati 2020 di pallapugno sono annullati. Lo ha deciso la Fipap (Federazione italiana palla a pugno) nella riunione del consiglio federale. "Sono ancora troppe le incognite per organizzare e promuovere la disputa dei tornei, anche perché non sono state ancora definite, dal Governo, indicazioni e prescrizioni per la pianificazione e la gestione delle gare sportive - così si sottolinea nella nota ufficiale - Non solo, nel 'Decreto Rilancio' è prevista, per le federazioni, la possibilità di adottare provvedimenti straordinari, compreso l'annullamento delle competizioni e dei campionati".

La Fipap ha stabilito che i soggetti affiliati manterranno, anche per il 2021, i diritti acquisiti nel 2020 e le classifiche in vigore quest'anno saranno valide anche per il prossimo. In delibere successive saranno definite le linee guida per la stagione 2021, "in coerenza con le formule e le disposizioni già adottate per il 2020".

In provincia, conferma nella massima serie della Pro Spigno Araldica Vini, mentre tutte le società monferrine, protagoniste anche a livello giovanile della pallapugno leggera, conservano la loro collocazione. Per l'attività indoor si spera in una ripresa fra qualche mese.