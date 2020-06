Centri estivi e attività ricreative outdoor: al via con la regolamentazione

ALESSANDRIA - Come già annunciato nei giorni scorsi, anche in città si svolgeranno i centri estivi per dare una risposta alle numerose richieste delle famiglie alessandrine con minori. Tutte le attività saranno regolamentate sulla base delle linee guida nazionali e regionali che normano questa delicata fase di riaperture a seguito dell’emergenza sanitaria in atto.

Sono attivi l’indirizzo e-mail centriestivi.2020@comune.alessandria.it e i numeri di telefono 0131-213264 0131-213269 (operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13) per offrire un supporto e una consulenza agli enti gestori che intendano organizzare centri estivi . Tutte le informazioni sono , inoltre, presenti sul sito internet del Comune.

Come previsto dalla normativa vigente, l’Amministrazione Comunale, in considerazione delle criticità legate alla necessità di garantire la massima sicurezza degli utenti, avrà una funzione di supervisione e di “regia” rispetto all’organizzazione dei centri estivi accogliendo la consueta Scia, ma riservandosi anche il compito di attuare controlli circa il corretto svolgimento delle attività. La Regione Piemonte ha già provveduto alla pubblicazione della modulistica necessaria per la presentazione dei progetti organizzativi, quindi fin d’ora i soggetti interessati possono presentare al Comune i propri progetti organizzativi e dare avvio alle attività già a partire dal prossimo dal 15 giugno, come previsto dalla norma.

“Stiamo supportando la ripartenza, con i nostri ufficio Prevenzione Protezione, in modo tale da garantire la massima sicurezza e adempienza alle rigorose norme che sono previste – hanno spiegato l’assessore ai Servizi Scolastici, Silvia Straneo, e l’assessore alle Politiche Educative, Cherima Fteita -. Vogliamo garantire il decollo dei centri estivi cittadini: in tanti hanno già risposto, alcuni hanno qualche difficoltà in più legata, per esempio, al fatto che gli sport di squadra non sono ancora ripartiti. Da parte nostra, verrà garantito tutto il supporto necessario per avviare questa attività necessaria, con un lavoro pro attivo di back office, in stretto contatto con l’Asl del nostro territorio”.

Per l’estate 2020, il Comune non si limiterà, comunque, al solo ruolo di coordinamento, ma intende anche dare una risposta interna con l’ausilio della propria rete Rete Socio-Educativa integrata di cui fanno parte il Servizio Giovani e Minori con la Ludoteca ‘C’è Sole e Luna’, i Servizi Educativi, il Centro Gioco ‘Il Bianconiglio’ di Costruire Insieme, il Centro Famiglie ‘Mondi Tondi’ e il ‘Centro di Riuso Creativo ‘Remix. I servizi coinvolti stanno lavorando sinergicamente per poter partire al più presto con proposte declinate a livello cittadino, con diversificazione di orari e tipologia di attività per fasce d’età. Verranno successivamente fornite le modalità di iscrizione ai diversi servizi

“Vogliamo dare un supporto alla nostra utenza interna e, quindi, anche il bacino dei nostri servizi educativi sarà coinvolto – hanno continuato, di concerto, l’assessore Straneo e l’assessore Fteita -. Purtroppo non ci sono ancora norme definite che consentano la ripartenza nella fascia 0-3 che, pertanto, rimane un po’ più penalizzata, cercheremo, tuttavia, di dare la migliore risposta possibile alla fascia di età che le norme ci consentono di soddisfare. Tutte le attività che stiamo strutturando, saranno un’occasione di condivisione in presenza, in totale sicurezza, che consentiranno di svolgere insieme giochi, laboratori e piccole esplorazioni al’aria aperta. Una primo passo verso la ripresa, dopo questa lunga fase di lockdown per ripristinare il contatto sociale e garantire ai più piccoli un progressivo ritorno alla normalità”.

Dal 15 giugno al 3 luglio, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, le educatrici e le collaboratrici del servizi scolastici comunali incontreranno, secondo un calendario in via di definizione, gli utenti iscritti ai servizi con le loro famiglie presso l’Isola delle Sensazioni e il Giardino Botanico.

La Ludoteca C’è Sole e Luna diventerà outdoor con il nuovo Ludobus, dal 22 giugno al 31 luglio, giochi e laboratori creativi arriveranno ai Giardini Pittaluga e al parco Primo Sport, una porzione del parco Carrà (ex parco di arrampicata) recentemente predisposto con giochi e attrezzature specificamente pensate per le prime esperienze motorie e sportive dei bambini fino ai 6 anni. Tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, gli animatori accoglieranno i bambini da 3 a 5 anni accompagnati da un adulto. L’accesso che prevede laboratori creativi, motori, espressivi, sarà condizionato ad un’iscrizione “a pacchetto” di tre ingressi.

Tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, ai Giardini Pittaluga, i bambini da 6 a 11 anni, saranno accolti per giochi, animazioni, laboratori, condotti dagli animatori della ludoteca, con l’affiancamento di professionisti esterni. Anche in questo caso l’accesso sarà condizionato ad una iscrizione che prevederà una frequenza di due settimane consecutive. Saranno fornite nei prossimi giorni le modalità di prenotazione e iscrizione allo 0131 227216 (per le attività al Parco Primo Sport) e al 348 5735800 (per le attività ai Giardini Pittaluga).

Il centro gioco Il Bianconiglio di Costruire Insieme sta lavorando per riproporre , anche per quest’anno, la location usuale del campo di atletica. Qui le attività, ancora in via di definizione, si svolgeranno dal 22 giugno al 31 luglio, tutte le mattine, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13. Saranno proposti animazioni, giochi e laboratori nella natura, fruendo di ampi spazi, rivolti a bambini da 6 a 11 anni, divisi in piccoli gruppi come da normativa. A breve le informazioni al numero 345 4422774 oppure tramite e-mail Ilbianconiglio@asmcostruireinsieme.it oppure info@asmcostruireinsieme.it.

Il Centro Famiglie Mondi Tondi si rivolgerà ai piccoli da 3 a 5 anni. La Cooperativa Semi di Senape che in collaborazione con l’associazione ‘Aspetto’ gestisce il Centro, intende proporre un centro estivo per un piccolo gruppo di utenti con orario, dalle ore 8 alle ore 14, dal 15 giugno al 31 luglio; analogamente anche a Remix, sempre gestito da Semi di Senape, focalizzerà l’attenzione sui più piccoli, che potranno essere accolti in due gruppi, dal 15 giugno al 7 agosto e dal 17 agosto al 4 settembre. Per informazioni e prenotazioni si può contattare il n. 329 0039789 o l’indirizzo e-mail ce.semidisenape@gmail.com.

Le attività del Ludobus, del Parco Primo Sport, del Centro Famiglie Mondi Tondi e in parte del Centro di Riuso Creativo Remix dedicate ai più piccoli sono finanziate da Alleanze Educative, progetto triennale di contrasto alla povertà educativa selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini, di cui il Comune di Alessandria è capofila.