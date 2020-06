Commemoration Virtuelle per la Battaglia di Marengo

ALESSANDRIA - È stato presentato il programma della Commemoration Virtuelle, la 220esima commemorazione della Battaglia di Marengo, che, quest’anno, si terrà in una veste inedita con lo svolgimento di una serie di convegni su piattaforme digitali dal 12 al 15 giugno. Quattro giornate che, a partire dalla storia, affronteranno tematiche quanto mai attuali, le nuove “battaglie” del nostro tempo, un’occasione per esplorare le innovative possibilità offerte dal digitale. Una iniziativa volta alla valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale locale e alla conservazione della memoria storica del conflitto, per un’educazione che prospetti un domani all’insegna della comune crescita e della pace. Dopo un momento di Onore ai Caduti a Marengo e una firma della Convenzione di Alessandria a Palazzo Cuttica con la presenza fisica dei rievocatori, prenderà il via la serie di talk sui social, con importanti personalità e testimonial.

L’assessore comunale alle Manifestazioni ed Eventi, Cherima Fteita, ha così sintetizzato l’evento: “Stiamo vivendo cambiamenti rapidi, sicuramente imposti dal periodo drammatico che abbiamo attraversato, una frattura forte con le nostre abitudini che adesso stiamo cercando di sanare, tornando progressivamente alla normalità. Questo evento, il primo che riproponiamo dopo il lockdown, sarà proprio l’occasione di una 'remise en forme', che proponiamo con questo format in collaborazione con l’Unione Giornalisti e Comunicatori Europei che risiede a Marengo dal maggio scorso.La digitalizzazione ha avuto una parte fondamentale per soccorrere tutti noi in questo momento mostrando la sua importanza per favorire la diffusione e la fruizione virtuale anche delle sale museali o degli spazi incontro: l’Auditorium di Marengo, in questo caso si pone come esempio per fare divulgazione di contenuti storici e per creare appuntamenti come quelli che abbiamo ipotizzato con l’Unione Giornalisti e Comunicatori Europei. Includere il digitale nel quotidiano significa ipotizzare spazi on-line ed eventi on-line, che sappiano integrare nuove pratiche informatiche e più antiche forme espressive. Serve un costante avvicinamento a questa modalità e per questo la giornata del 14 giugno, che necessariamente dovrà essere ancora vissuta con quel “distanziamento sociale” che dia sicurezza a ciascuno di noi, ha due giornate di avvicinamento il 12 ed il 13 di giugno e una giornata di rilancio il giorno 15 giugno 2020”.

“Nel disegnare insieme alla Unione Giornalisti e Comunicatori Europei questi appuntamenti, abbiamo ripercorso con il sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, alcuni modi di vedere Alessandria e il nostro territorio. Innanzitutto una città che riceve le truppe francesi in avvicinamento da Montebello della Battaglia e quindi il collegamento con il sindaco di quella cittadina in provincia di Pavia sulla piana del Po, poi l’arrivo e l’acquartieramento nel tortonese. Le varie tappe del programma, nelle diverse giornate, ripercorrano questi aspetti. Come elemento di novità e di estrema importanza, ricordo che il collegamento del 14 giugno, per la sua importanza, avrà la traduzione della lingua dei segni” ha concluso l'assessore.

12 giugno - Da Montebello della Battaglia a Tortona

Andrea Mariani, sindaco di Montebello della Battaglia

Emanuele Di Muro, rievocatore

Laura Renzanigo, vivandiera

Ottavio Pilotti, Torre Garofoli, Tortona

Lorenzo Bernini, 59ème Demi Brigade

Antonio Rotondo, Unione Giornalisti e Comunicatori Europei

13 giugno - Un Territorio protagonista della Storia

Cmm - Cum Memorare Marengo Inizio mappatura siti d'interesse

Eleonora Norbiato, formatore Servizio Civile – Unpli Piemonte

Marco Bonetti, Assedio di Genova

Francesco Scalfari, Direttore Uni- Astiss

Graziano Gabriele, Rievocatore Gen. Desaix (video)

Aldino Leoni, poeta

Alessandro Calvi di Bergolo, Castello di Piovera

14 giugno - 220° Anniversario della Battaglia di Marengo

Philippe Daverio, storico dell’arte, saggista

Alessandra Necci, biografo, storico, docente Luiss Roma

Nicola Cosentino, medico chirurgo, Bologna

Michele Villani, Camera di Commercio Italia Repubblica Ceca

Michal Boudny, sindaco di Austerlitz

Andrea Puleo, rievocatore: Gen. Berthier

Ivano Zanandrea,rievocatore Gen. Von Melas

Associazione Listen, Lingua dei Segni

15 giugno - Napoleone verso Milano e verso il 2021

Alessandro Calvi di Bergolo, Castello di Piovera

Ilaria De Palma, Museo del Risorgimento di Milano

Petra Brezackova, Centro Ceco di Roma

Massimiliano Titone, Centro Studi Universitari, Lisbona