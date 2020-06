“Fìmmine”: le foto di Antonella Marchini

ALESSANDRIA - Visi di donna che raccontano Fìmmine, immagini fotografiche in bianco e nero per esaltarne i volti e le emozioni: questa è il risultato ottenuto da Antonella Marchini dopo aver scattato centinaia di fotografie per la sua ricerca nel profondo delle loro anime, in esposizione fino a sabato 27 giugno nei locali dell’associazione d’arte AL51 in via Trotti 39, 47 e 58 dalle 16 alle 20.

L'inaugurazione era stata predisposta per sabato 7 marzo, ma la pandemia ha bloccato l'iniziativa, che ora viene proposta con un rinnovato allestimento, con ingresso aperto secondo le normative d'emergenza vigenti; a far da cornice all'esposizione fotografica opere ad olio di Greta Penacca, sculture di Luca Lova, cianotipie di Marco Tagliafico, grafiche di Chiara Corradi, fotografie di Fabio Orioli.

“L’idea nasce per caso, con l’8marzo dietro l’angolo e le menti impegnate dal corona virus – dice Antonella Marchini, fotografa e regista televisiva - Ho voluto evidenziare i segni del tempo, le cicatrici dell’anima. È stata un’esperienza pazzesca… 19 ritratti di donne che hanno aperto il loro cuore davanti all’obiettivo. Ci siamo commosse, abbiamo riso, abbiamo condiviso attimi di intimità… Non sono solo fotografie, sono le loro storie, le loro vite… Le parole si mescolano alle immagini e magicamente diventa un viaggio… Ogni riga ogni segno ogni sorriso mostra l’orgoglio dell’essere donna oggi!”.