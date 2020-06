Grossa frana: A26 a rischio

OVADA - AGGIORNAMENTO DELLE 13.20 - Al momento rimane chiuso in ogni direzione il casello di Masone, esclusa per ora la chiusura del tratto.

Una vasta frana in movimento incombe sull'A26 all'altezza del casello di Masone. A darne comunicazione è stato il sindaco del Comune della Valle Stura, Enrico Piccardo. In corso un coordinamento tra la Polizia Locale dell'Unione Valli Stura, Orba e Leira e Aspi, nel quale si sta valutando la chiusura del tratto. Al momento risulta interdetto l'accesso all'A26 dal casello di Masone in entrambe le direzion. (PEZZO IN AGGIORNAMENTO)