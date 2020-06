Palatium Vetus: riprendono le visite alla collezione

ALESSANDRIA - La collezione d’arte della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, dopo questi mesi di chiusura a causa delle misure dovute all’emergenza sanitaria, riapre al pubblico giovedì 11 giugno. La Fondazione invita il pubblico a visitare la collezione del palazzo simbolo della città, in piazza della Libertà 28, in assoluta sicurezza. L’ingresso sarà contingentato e, grazie ad alcune semplici norme di comportamento, sarà garantita una visita piacevole e sicura.

La mostra sarà aperta giovedì dalle 15 alle 17.30 e venerdì dalle 9 alle 13. Le visite guidate si effettueranno ogni mezz'ora. La prenotazione per l’accesso e per le visite non sono obbligatorie ma consigliate data la necessità di contingentare gli ingressi. L’ingresso e la visita guidata sono gratuiti.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 3478095172, didattica.fondazionecral@gmail.com.



L’accesso sarà consentito a un numero contingentato di visitatori finalizzato a garantire un’adeguata distanza interpersonale; di norma sarà consentito l’accesso a non più di 4 visitatori alla volta tranne che per gruppi familiari o conviventi . All’ingresso sarà misurata la temperatura. Se risulterà 37,5 °C o superiore, bisognerà lasciare il museo. I visitatori dovranno indossare la mascherina per tutta la permanenza alla mostra. In coda e durante la visita, i visitatori sono pregati di mantenere la distanza di 1,5 metri con gli altri visitatori e il personale del Palazzo. Lungo il percorso di visita il pubblico è pregato di attenersi alle indicazioni del personale preposto e alla segnaletica. Sarà possibile accedere al Bookshop uno alla volta e sarà necessario utilizzare i guanti monouso messi a disposizione per toccare e sfogliare i libri. Sono previsti erogatori di gel disinfettante a disposizione del pubblico. Viene assicurata la regolare, costante e periodica pulizia e igienizzazione degli ambienti.