Riapre i battenti la biblioteca

OVADA - Riapre anche la Biblioteca Civica di Ovada. L'attuale situazione però impone una serie di misure che modificano le modalità di utilizzo del servizio. Si potrà accedere ai locali con ingresso da via Cairoli solo su appuntamento telefonico. Si potrà contattare lo 0143.81.774 martedì e mercoledì dalle 9.30 alle 12.00, e dalle 15.30-18, il giovedì tra le 15.30 e le 18.00, il venerdì (9.30-12,15.30-19.00), al sabato tra le 9.00 e le 12.00. Gli utenti dovranno essere dotati di mascherina che copra naso e bocca. Non sarà possibile spostarsi da un locale all'altro per la scelta dei libri ma sarà il bibliotecario a consegnare il volume precedentemente prenotato. Nei locali interni e negli spazi accessori sarà necessario mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro. Per ogni altra informazione è possibile anche scrivere all'indirizzo mail biblioteca@comune.ovada.al.it.