Un video celebra la rinascita della città dopo il virus

NOVI LIGURE — È già stato condiviso diverse centinaia di volte #NoviRipartiamoInsieme, il video che l’amministrazione comunale di Novi Ligure, in collaborazione con la Consulta per il commercio, ha realizzato per celebrare la ripartenza della città dopo l’emergenza coronavirus. Il video unisce le diverse vocazioni di Novi: dal commercio all’artigianato, dalla cultura allo sport, dall’agricoltura all’arte, dall’enogastronomia ai servizi.

Fotogramma dopo fotogramma, incalzati dalla musica di sottofondo, si scopre la città che si rianima, le porte si aprono, si sorride con gli occhi, si allestiscono le vetrine, si mettono a punto i dehors, pronti per vivere e per far vivere l’estate 2020 in sicurezza, tutti insieme.

In poche ore dal suo lancio social, avvenuto sabato scorso sulla pagina Facebook del Comune di Novi Ligure, il filmato è diventato virale con oltre 400 condivisioni (più di 3 mila interazioni complessive tra reazioni, commenti e condivisioni), raggiungendo più di 29 mila persone e oltre 17 mila visualizzazioni.

Dai commenti traspare l’emozione, per alcuni la commozione, l’orgoglio per la propria città, la voglia di accogliere nel migliore dei modi e per tutti la voglia di ripartire con consapevolezza e responsabilità.