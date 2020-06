Gli alunni della 'Bella' chiudono l'anno con il concerto online

ACQUI TERME - Per celebrare la fine di questo anno scolastico (davvero sui generis) i ragazzi della Scuola Media ‘Bella’ hanno pensato a qualcosa di originale. Gli studenti musicisti dell’IC1 hanno realizzato un concerto on line sulle note dell’Habanera della Carmen di Georges Bizet.

Al violoncello Francesca Oddone e Davide Poggio (classe 1°B), Nicolò Cannito (1°C), Daniele Orsi (2°C), Sara Modugno, Adele Veronesi e Elia Isola (3°B), accompagnati per l’occasione dai professori Andrea Serrapiglio, Matteo Bargioni e Francesca Apeddu. L’evento è stato trasformato in un grazioso video-concerto nel quale gli artisti in erba nostrani suonano dalle finestre di un condominio virtuale, riferimento originale (seppure realistico) all’isolamento, anche artistico, affrontato dai ragazzi durante l’emergenza coronavirus. La clip, pubblicata sulle pagine social della scuola ‘Bella’, è in poco tempo divenuta virale.