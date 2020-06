La Fiera di San Guido si farà, ma senza le giostre

ACQUI TERME - Palazzo Levi ha dato il via libera alla Fiera di San Guido. La storica festa patronale, quindi, si svolgerà anche quest'anno, se pur nel rispetto delle norme anti contagio e del distanziamento sociale. La manifestazione è in calendario da domenica 12 a martedì 14 luglio.

Entusiasmo da parte dei Fieristi Italiani: «A nome di tutti gli operatori ringraziamo l'Ufficio Commercio del Comune di Acqui per averci sostenuto» si legge nella nota pubblicata sulla pagina Facebook dell'associazione.

Se qualcuno gioisce, qualcun altro invece mastica amaro. L'atipica edizione di quest'anno sarà infatti orfana dell'immancabile Luna Park, «che non potrà essere allestito e non potrà avere luogo a causa dell'impossibilità oggettiva di contingentare efficacemente bambini e ragazzi» fa sapere la Giunta Comunale. Inevitabile il malcontento dei giostrai, che si dicono increduli per la decisione presa dall'amministrazione.