Mascherine, in arrivo quelle di Regione e Noviplast

NOVI LIGURE — È ricominciata questa settimana la distribuzione di mascherine protettive a tutti i cittadini novesi. Saranno consegnate sia le mascherine pervenute dalla Regione Piemonte, sia quelle che la ditta Noviplast ha donato alla città di Novi.

La distribuzione sarà curata dall’Associazione Nazionale Carabinieri, dal Gruppo Alpini, dalla Croce Rossa e dal Gruppo comunale di Protezione Civile. La consegna avverrà tramite personale volontario in divisa di rappresentanza delle proprie associazioni.

I volontari consegneranno i dispositivi inserendoli nelle cassette postali e pertanto bisogna diffidare e non far entrare in casa chi, con qualsiasi scusa, voglia eventualmente introdursi nell’alloggio o richieda compensi per la consegna. L’amministrazione comunale ringrazia la ditta Noviplast per la donazione delle mascherine e tutti i volontari che con grande impegno si sono e si stanno attivando per la distribuzione.