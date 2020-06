Tributaristi: «Piano Colao? Solo buone intenzioni»

ACQUI TERME - Da Acqui Terme, l’Istituto Nazionale Tributaristi eleva, per voce del presidente Riccardo Alemanno, la propria lamentela: «Pur apprezzando in linea di massima quanto contenuto nel Piano Colao, in un momento così delicato per il Paese mi aspettavo che il Governo adottasse più concretezza invece devo registrare solo buone intenzioni o presunte tali». Bonus e contributi di Governo, Regioni e Cciaa seppur digitali, per i tributaristi non hanno semplificato, anzi.

Un misto di amarezza e qualche piccola speranza, nel cuore dell’INT «poiché, tralasciando il giudizio sui condoni inaccettabili se non preceduti da una riforma vera del sistema fiscale soprattutto in ambito sanzionatorio e di riduzione delle imposte dirette che possa premiare i contribuenti corretti anziché sempre penalizzarli, si condividono ovviamente le richieste di rinvio delle imposte e di semplificazione delle compensazioni dei crediti erariali» per le quali, però, chiedono una tempestiva legiferazione e la previsione di investimenti.