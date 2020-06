Al via il Concorso nazionale “A proposito di donne… in emergenza”

ALESSANDRIA - La Consulta comunale Pari Opportunità si è nuovamente nella Sala del Consiglio Comunale riprendendo le prassi organizzative in vigore prima del lock-down da covid19 degli ultimi mesi e con il massimo rispetto delle norme anti-contagio. Questa prima “nuova” riunione è ripartita da dove il lock-down aveva posto il blocco all’attività: il Marzo Donna. Tante le iniziative che vengono recuperate da subito.

La presidente Nadia Biancato ha invitato tutte le consultrici a non gettare l’ottimo lavoro di preparazione svolto e considerare di proporre nelle forme più opportune gli eventi che avrebbero animato la primavera alessandrina per un oltre mese con un’impronta femminile. Le consultrici hanno offerto il loro prezioso apporto per condividere decisioni e orientamenti operativi nel solco di quell’attenzione che contraddistingue da anni l’operato della Consulta a servizio delle donne e a favore di una vera “pari opportunità” per il contesto locale.

«Ho ritenuto importante — dichiara Cinzia Lumiera, assessore comunale alle Pari Opportunità — adoperarmi, d’intesa con la presidente Nadia Biancato, perché la Consulta della nostra città potesse ritornare a svolgersi “in presenza” e secondo le consuete prassi organizzative presso la Sala Consiliare di Palazzo Comunale. Il periodo pandemico che gradualmente ci lasciamo alla spalle è stato veramente complesso e ha richiesto anche alla nostra comunità, per un verso, enormi sacrifici dal punto di vista non solo medico-sanitario, ma anche economico, produttivo, sociale, relazionale e, per altro verso, un rafforzamento di tutte quelle energie solidaristiche che hanno trovato anche nella Consulta e nell’Assessorato alle Pari Opportunità dei soggetti attenti per continuare ad offrire vicinanza e aiuto fattivo nella molteplici situazioni di disagio che, nell’ambito delle pari opportunità, il Covid-19 non ha certo reso meno rilevanti. La seduta odierna intende testimoniare che l’emergenza pandemica non ci ha fermato: non abbiamo mai smesso di lavorare utilizzando forme alternative di consultazione grazie anche all’uso del digitale e molti sono i progetti e le attività che intendiamo gradualmente riprendere a pieno regime e rilanciare, tra cui l’edizione 2020 del Concorso letterario “A proposito di donne.... in emergenza”».

L’edizione 2020 del Concorso Letterario “A proposito di donne… in emergenza” è senz’altro il primo progetto del post covid, un’importante iniziativa di rilievo nazionale che si fregia del patrocinio gratuito dell’Università del Piemonte Orientale.

Per l’edizione 2020, gli elaborati dovranno pervenire entro il 30 settembre e i generi letterari ammessi, ai sensi del Regolamento concorsuale sono narrativa e biografie/autobiografie. I racconti devono essere inediti, scritti in lingua italiana, della lunghezza compresa tra 5.000 e 6.000 caratteri.

I partecipanti possono essere donne e uomini di ogni età (anche minorenni), scrittrici e scrittori per passione e diletto e non per professione. Non sono ammessi coloro che abbiano già pubblicato opere letterarie o saggi, partecipato ad altre edizioni del concorso letterario, né giornalisti professionisti o pubblicisti.

Le opere devono pervenire alla e-mail della Consulta Comunale Pari Opportunità: consulta.pariopportunita@comune.alessandria.it.

Il Regolamento del Concorso verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Alessandria (www.comune.alessandria.it) e informazioni si possono richiedere via e-mail (consulta.pariopportunita@comune.alessandria.it) o telefonando alla Segreteria dell’Assessorato Pari Opportunità 0131 515572.

La presidente Biancato svela alcune delle attività già ai nastri di partenza. «Sabato 13 giugno Zonta Club Alessandria assegnerà le sue borse di studio Ywpa e la settimana seguente presenterà il service emergenza Covid a favore delle donne più fragili. Lunedì 15 giugno New Voices-Lions consegneranno al centro antiviolenza me.dea DPI alle operatrici del centro. Sabato 20 giugno alle 18 nella Cattedrale di Alessandria Cif e Cri promuovono una celebrazione eucaristica, officiata dal vescovo mons. Guido Gallese, quale momento di ringraziamento e riconoscimento verso tutti coloro che sono stati in prima linea durante la pandemia. A tutti costoro, a ciascuna categoria, le diverse associazioni presenti in Consulta dedicheranno momenti continuativi di riconoscimento durante l’estate. Sempre entro fine mese, nella Biblioteca Civica “Francesca Calvo” di Alessandria, si terrà un evento di bookcrossing – organizzato da CulturAle-Asm Costruire Insieme e dall’Associazione Convegni di Cultura Maria Cristina di Savoia – nel segno dell’icona della Biblioteca: l’opera di Andrea Musso “La ragazza che legge”. Dal 1° luglio Terziario Donna riproporrà la mostra “Fimina” in maniera diffusa nei negozi del centro. Appena possibile sarà ripreso l’evento della Confederazione Italiana Agricoltori che metterà al centro l’esperienza di alcune imprenditrici agricole in un’apericena informativa. Infine, parliamo ancora di salute. Mai come in questi mesi abbiamo capito quanto sia importante. Tuttora non è possibile, in alcuni casi, tornare alla normalità delle prestazioni sanitarie. Questa è un’emerngenza nell’emergenza. Ringrazio l’Associazione Donne Medico per aver messo a disposizione il numero verde nazionale 800189441 per dare risposta ai quesiti in tema di salute. Localmente, appena sarà possibile, ripartirà anche l’importante progetto di prevenzione “Prendiamoci di Petto”».