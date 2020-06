Lavori di ripristino: da domenica bus per Asti e Savona

ACQUI TERME - A seguito dei danni dovuti al maltempo dello scorso novembre le tratte ferroviarie Savona-San Giuseppe - Acqui Terme (via Ferrania), Acqui Terme-Asti ed Alessandria-Acqui Terme saranno interessate da importanti interventi infrastrutturali. Saranno eseguiti interventi di messa in sicurezza e consolidamento dei versanti le tratte ferroviarie, ripristino e realizzazione di pannelli di contenimento, interventi di regimentazione e raccolta delle acque e drenaggi al fine di garantire il completo deflusso dell'acqua piovana, nonché interventi di impermeabilizzazione e consolidamento ponti e viadotti e lavori di manutenzione straordinaria di sottovia in varie località delle linee in questione. L'investimento previsto è di 12 milioni di euro.

Da domenica 14 giugno a venerdì 24 luglio, i treni regionali delle linee Acqui Terme-S. Giuseppe di Cairo - Savona ed Acqui Terme-Asti saranno cancellati e sostituiti con bus nell’intero percorso.

I treni della linea Alessandria –Savona, da domenica 14 giugno a venerdì 17 luglio faranno capolinea nella stazione di Acqui Terme e saranno sostituiti con bus tra Acqui Terme a Savona; da sabato 18 luglio a venerdì 24 luglio saranno sostituiti con bus nell’intero percorso tra Alessandria e Savona.