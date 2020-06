Marciapiede e nuova aiuola tra corso Martiri e via Cavour

OVADA - L’intervento di riordino dell’area tra corso Martiri della Libertà e via Cavour rappresentava una di quelle opere temporaneamente fermate dall’amministrazione comunale per utilizzare le somme impegnate come anticipo nei confronti delle imprese incaricate del ripristino di strada San Bernardo. Ora che dal Governo è arrivato il ristoro delle cifre utilizzate in somma urgenza, è possibile occuparsi di manutenzione ordinaria. In questo quadro è arrivata qualche giorno fa l’approvazione del quadro economico e del progetto definitivo ed esecutivo.

Un computo complessivo di 125 mila euro per uno tra gli interventi più ingenti tra quelli programmati per l’anno in corso. Quello spazio è attualmente privo di un’adeguata viabilità pedonale, spesso viene utilizzato unicamente come parcheggio. Tra gli interventi previsti la realizzazione di un marciapiede, con cubetti e cordolature di luserna, e di un’aiuola nonché l’installazione di una più adeguata illuminazione pubblica. Il progetto è stato curato dall’Ufficio Tecnico del Comune e prevede anche un rinnovo degli asfalti.