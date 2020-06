Atti vandalici e rifiuti abbandonati sui sentieri bistagnesi

BISTAGNO - Il Comune di Bistagno ha investito tanto nel turismo in bici e mountain bike. I sentieri del circondario sono stati puliti, sistemati ed attrezzati per accogliere visitatori attratti dall’arcadia Patrimonio dell’Unesco e dalla tranquillità del vivere monferrino. Eppure gli stupidi sono pure qua. Nei giorni scorsi una ganga di melensi, non avendo altro da fare, ha deciso di danneggiare il bike park e insozzare un percorso di rifiuti. Oltre lo sdegno della comunità, gli stupidi dovranno affrontare l’inasprimento dei controlli delle forze dell’ordine.