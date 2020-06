Black Lives Matter: appuntamento in piazza Santo Stefano

ALESSANDRIA - Venerdì 12 giugno alle 18 in piazza Santo Stefano appuntamento con #BlackLivesMatter. “Dalle strade di Minneapolis e da quelle di tutto il mondo si sente un solo grido forte e chiaro: 'No Justice, No Peace'. L'omicidio di George Floyd è stato lo spartiacque che ha rotto una volta per sempre il silenzio davanti a una società che sistematicamente giudica e discrimina le persone solo per il loro colore della pelle. Il razzismo è una malattia che deve essere debellata. Negli Usa, in Italia e in tutto il mondo. Anche ad Alessandria è arrivato il momento di fare la nostra parte. Di schierarsi dalla parte giusta. Con George Floyd e tutte le vittime di razzismo. Dalla parte di chi negli Stati Uniti sta riempiendo le strade e facendo la storia” è il messaggio diffuso dagli organizzatori di Black Lives Matter Alessandria.

