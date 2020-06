Letteratura e social: autori, libri e saggi si presentano online

NOVI LIGURE — Un modo per condividere il piacere della lettura e la scoperta di nuovi autori, anche locali. “Volti di libri” è il titolo degli incontri virtuali organizzati da Puntoacapo che hanno preso il via la scorsa settimana sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram della casa editrice che ha sede a Pasturana. In attesa che riprendano le consuete presentazioni, questi appuntamenti online saranno «piccole finestre (due a settimana) in diretta sui nostri canali per conoscere i nuovi libri e i loro autori».

I volumi verranno presentati il martedì e il venerdì, con una diretta social che inizierà alle 20.30. Oggi, venerdì 12 giugno, sarà la volta di Andrea Scotto che, insieme a Gianni Caccia, presenterà il suo volume “La Novi di parte guelfa dalla Scrivia a via Roma”.

«Le presentazioni web proseguiranno fino al 15 luglio – precisa Cristina Daglio, titolare di Puntoacapo – poi ci sarà una pausa. Abbiamo previsto una seconda serie di presentazioni con le stesse modalità dal 25 agosto, ma speriamo che nel frattempo si possa riprendere con le presentazioni fisiche. “Volti di libri” tratterà i volumi che sono usciti durante il lockdown e che non hanno potuto essere presentati».

Con Scotto verrà approfondita la storia locale. «È un libro particolare, che presenta uno sguardo un po' diverso dal trattato storico e dalla guida turistica, è una via di mezzo – spiega Daglio – Scotto ha inserito un percorso che parte dall’estrema periferia per arrivare nel centro storico e permette di andare a vedere magnifici luoghi. Il volume contiene aneddoti poco noti ed è molto trasversale come età».

