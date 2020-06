Due settimane di scuola di teatro con Luca Zilovich al Sociale

VALENZA - L'attività del Teatro Sociale di Valenza riprende lunedì 22 giugno con Set: due settimane di Scuola Estiva di Teatro per ragazzi e ragazze, tenuta da Luca Zilovich.

L'opportunità è rivolta a ragazzi e ragazze dai 13 ai 18 anni che potranno partecipare ad un vero corso di recitazione. Le lezioni sono a cura dell'alessandrino Luca Zilovich, attore, regista, drammaturgo, giocoliere, narratore, e sono un modo per concentrare in 30 ore il meglio dell'esperienza delle passate edizioni del corso Teatro Potenziale dello stesso Zilovich.

Il corso segna anche la ripresa delle attività da parte del Teatro Sociale di Valenza dopo la pausa dovuta al picco di pandemia di coronavirus. Verrà, ovviamente, rispettata la normativa vigente stabilita da Governo e Regione Piemonte in tema di protezione e tutela della salute. Le lezioni, quindi, saranno aperte solo a piccoli gruppi (massimo 10 partecipanti) e si svolgeranno dal 22 giugno al 3 luglio, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 15 alle ore 18.

Perché iscriversi a Set? Per ritrovare, o far ritrovare ai propri figli, la dimensione aggregativa di un percorso formativo, forzatamente perduta negli ultimi mesi di emergenza sanitaria. Re-incontrarsi dopo mesi di didattica a distanza e poter esprimere la propria creatività, sorprendersi, tornare ad imparare con un insegnante presente in carne ed ossa. Il tutto, certo, in piena sicurezza.

Ci si può iscrivere inviando una e-mail a formazione@valenzateatro.it in cui ciascuno si presenta, precisa se ha fatto, o meno, teatro in precedenza e il motivo che l'ha portato a partecipare a Set La presentazione non deve essere lunga: la si può scrivere, registrare, riprendere, disegnare, fotografare...insomma, nessun limite creativo.

Il costo per le due settimane di corso è di 190 euro. L’iscrizione ai corsi prevede la sottoscrizione della tessera annuale ValenzaTeatroSocialClub di 10 euro. Per maggiori informazioni: formazione@valenzateatro.it - 334 2913 360