Le offerte di lavoro del Centro per l'Impiego

LAVORO - Il Centro per l’Impiego è operativo in modalità remota su tutti i servizi (alla persona e alle imprese). Per informazioni: info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it, tel: 0131 037970.

La Regione Piemonte, in collaborazione con Agenzia Piemonte Lavoro, intende sostenere il comparto agricolo piemontese con un'iniziativa speciale, offrendo un servizio qualificato di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, attraverso i propri Centri per l'Impiego e il portale web di matching on line www.iolavoro.org/agricoltura. Verranno sia supportate le aziende nella ricerca di candidati disponibili a svolgere attività stagionali urgenti, sia le persone interessate a lavorare nel settore agricolo. Per informazioni consultare www.agenziapiemontelavoro.it o www.iolavoro.org/agricoltura.

Offerte private

Azienda privata ricerca aiuto cucina

Mansioni: giovane da adibire alla mansione di addetto cucina street food. La persona si occuperà si svolgere cottura e preparazione panini o piatti semplici, utilizzando friggitrice, piastra. Requisiti: titolo di studio alberghiero o similari, minima esperienza nel settore cucina. Disponibilità oraria mattino e sera a settimane alterne. Buone doti relazionali, capacità di lavorare in piccolo gruppo. Conoscenza della principali norme di di igiene e conservazione cibi.Sede di lavoro: Alessandria centro Tipologia di inserimento: Apprendistato Modalità di candidatura:le persone in possesso dei requisiti indicati possono inviare il proprio curriculum vitae a candidature.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it (preferibilmente con foto) indicando il codice dell’offerta 15210 nell’oggetto del messaggio.

Azienda privata ricerca 5 autisti addetti/e alla movimentazione terre da scavo e materiale vario

Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di addetto/a alla movimentazione terre da scavo e materiale vario. Requisiti: la candidatura ideale è in possesso di patenti b,c,d, di attestati di formazione ai sensi art. 37 e 73 D.LGS 81/08, CQC e scheda tachigrafica. Richiesta consolidata esperienza pregressa(almeno quinquennale ) in cantieri di grandi opere . Il candidato non deve soffrire di allergie alle polveri, di patologie di tipo muscolo scheletriche. Sede di lavoro: cantiere terzo valico lotto Pozzolo – Tortona. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full time della durata di 6 mesi prorogabile Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail reclutamenti@agenziapiemontelavoro.it.

Azienda privata ricerca esperto cura azienda agricola

Mansioni: cura delle coltivazioni miste di cereali , legumi da granella e semi oleosi, vigneto. Si cerca esperto di gestioni coltivazioni agricole che svolgerà in autonomia. Guida trattrici agricole indispensabile. Requisiti: si cerca persona disponile al trasferimento in loco, preferibilmente con la famiglia ( ai cui membri si possono trovare occupazioni nel settore). Si richiede a vivere in azienda e quindi si fornisce vitto e alloggio (orto personale) con poche spese a carico. Sede di lavoro: vicinanze Alessandria. Tipologia di inserimento: tempo indeterminato. Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail candidature.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it indicando il codice dell’offerta 15161 nell’oggetto del messaggio.

Azienda privata ricerca addetta/o alle pulizie

Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di addetta/o alle pulizie stabilimento industriale. Requisiti: la candidatura ideale è in possesso di patente b automunita. Esperienza preferibile. Sede di lavoro: Quattordio. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato part time della durata di un mese prorogabile, indicativamente di 25 ore settimanali. L'orario di lavoro sarà indicativamente in orario pomeridiano dalle 14 alle 18 e ed in orario serale dalle 22 alle 23 dal lunedì al venerdì. Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail pulismile.srl.to@gmail.com.

Azienda privata ricerca lavoratore agricolo con utilizzo trattore

Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di addetto alle colture, manutenzione strutture e mezzi agricoli, guida trattori. Requisiti: indispensabile esperienza in guida trattori ( non si contatteranno persone senza esperienza nella guida di questo mezzo), conoscenza delle principali lavorazioni agricole e disponibilità all'apprendimento di nozioni nel settore che non si possiedono, patente b ed automunito. Sede di lavoro: vicinanze Alessandria, sporadiche giornate lavorative in Liguria. Tipologia di inserimento: tempo determinato iniziale per possibile inserimento definitivo. Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail candidature.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it indicando il codice dell’offerta 15095 nell’oggetto del messaggio.

Azienda privata ricerca barbiere con esperienza

Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di addetto/a al taglio dei capelli e della rasatura della barba. Requisiti: la candidatura ideale è in possesso di attestato di qualifica professionale, patente b automunito. Esperienza indispensabile. Sede di lavoro: Castellazzo Bormida. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full-time trasformabile a tempo indeterminato full-time. Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail mauroceratto@virgilio.it.

Azienda privata ricerca operaio/a

Mansioni: la risorsa opererà insieme al datore di lavoro nello svolgimento della mansione di addetto posa tubazioni, impianti depurazioni, impermeabilizzazioni. Requisiti: la candidatura ideale è in possesso di diploma di scuola media inferiore, di patente b ed automunito. Richiesta flessibilità, manualità con gli attrezzi e utensili di base. Sede di lavoro: vicinanze Alessandria con trasferte nella Regione Piemonte. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full-time della durata di 4/6 mesi o possibile apprendistato. La tipologia del contratto applicato dipenderà dalle caratteristiche del lavoratore. Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail thuraw20@gmail.com.