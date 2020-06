Le mascherine 'ortolane' in ricordo di Gigi

ALESSANDRIA - Chi appartiene al gruppo di tifosi è orgoglioso del soprannome, 'ortolani'. Lo striscione, negli stadi, è ben riconoscibile e le mascherine create non potevano che essere 'ortolane'. Sfondo bianco: da una parte il motto 'In cederran mai i Lisandren, in cederran', dall'altra la scritta 'Orti'.

Sono andate a ruba: alcuni le hanno già ricevute, altri sono in attesa, ma presto saranno soddisfatti. "Sono mascherine solidali - spiegano i promotori - perché l'intero ricavato della vendita, 500 euro, è già stato consegnato alla Fondazione Mago Sales, in memoria del nostro amico Andrea 'Gigi' Riva, che era un sostenitore attivo di questa associazione".

La somma sarà destinata alla missione in Uganda, di don Gianni, "dove Gigi era stato per assistere i bambini. Un grazie anche al lavoro e alla passione di tutti coloro che si sono adoperati per la stampa delle mascherine e per chi ha scelto di acquistarle".