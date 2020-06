Rifiuti abbandonati nei pressi dell'ospedale

ACQUI TERME - Fu una delle zone che lasciò sconcertati, qualche mese fa, i volontari delle pulizie straordinarie cittadine. Lungo la strada diretta all'ospedale era stata racimolata una mole di immondizie gettate in terra dagli incivili di passaggio, a piedi o in macchina. Lo sconforto dei giorni scorsi: dopo poco tempo sono comparsi, tra l'erba alta, sacchi neri di rifiuti, frutto sconsiderato di qualcuno che non vuol piegarsi alla raccolta differenziata. La circostanza è all'attenzione delle guardie del Comune.