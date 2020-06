Oftal Casale: quest'anno il pellegrinaggio a Lourdes è spirituale (e virtuale)

CASALE - La Sezione Oftal della diocesi di Casale, considerata l’impossibilità di effettuare il consueto pellegrinaggio a Lourdes a causa della situazione sanitaria, propone a tutti gli associati (ammalati, pellegrini, personale volontario) il Pellegrinaggio Spirituale.

Preso atto che non sono ammessi assembramenti e che anche le chiese si sono adeguate ad ammettere un numero definito di fedeli durante le celebrazioni, il Consiglio Diocesano dell’Oftal ha pensato di organizzare ugualmente dei momenti di aggregazione che, «se ci faranno andare a Lourdes solo con il pensiero, permetteranno comunque di vivere preghiera, devozione e spiritualità che normalmente esprimiamo quando siamo materialmente presso il santuario mariano di Lourdes».

L’evento è presieduto dal Vescovo Gianni Sacchi che, unitamente al delegato vescovile per l’Oftal, monsignor Mancinelli e all’assistente spirituale della sezione, don Franco Zuccarelli, porgeranno un messaggio di saluto e benvenuto che sarà fruibile sui social e precisamente sulla pagina Fecebook dell'Oftal di Casale

Venerdì sera 19 giugno alle ore 20.30, in diretta streaming dal santuario di Crea, monsignor Mancinelli farà una meditazione sul tema pastorale previsto a Lourdes per il 2020: “l’Immacolata”, e, a seguire, impartirà la benedizione eucaristica.

Sabato sera 20 giugno alle ore 20.30, in diretta streaming dal duomo di Casale Monferrato, il vescovo Sacchi presiederà una serata mariana con la recita del S. Rosario e l’accensione delle fiaccole che ci faranno vivere la processione “Aux Flambeaux” che si svolge ogni sera a Lourdes.

Domenica 21 giugno alle ore 18, la Messa di orario sarà presieduta dal vescovo Sacchi e trasmessa in diretta streaming; questa celebrazione concluderà così il Pellegrinaggio Spirituale. Durante questi tre giorni, sui social sarà fruibile a mezzo video il Rosario recitato dagli ammalati.

La sezione Oftal di Casale Monferrato in Pellegrinaggio Spirituale verrà ricordata durante la diretta del Santo Rosario da Lourdes, trasmesso da TV 2000.

Per motivi di sicurezza sanitaria le celebrazioni a Crea ed in Duomo non vedranno la presenza di ammalati; pertanto, coloro che desiderano partecipare dovranno prenotarsi presso la sede Oftal. I posti in Santuario ed in Duomo sono definiti, per cui una volta raggiunto il numero massimo non sarà più possibile prenotarsi ed accedere.

«Confidiamo che questo Pellegrinaggio Spirituale sia un punto di ripartenza, pur con tutti i limiti imposti dalla situazione del momento; stiamo infatti avvertendo tutti quanto ci manca la vicinanza l’uno dell’altro. Compito istituzionale dell’Oftal è accompagnare gli ammalati a Lourdes: allora anche quest’anno vogliamo accompagnarci tutti insieme con il pensiero e creare un grande “assembramento virtuale” che possa essere, come negli anni precedenti, colorato, festoso, e, soprattutto, con lo sguardo rivolto alla nostra Mamma del Cielo».