Rifiuti per strada: tolleranza zero con gli incivili

BISTAGNO - «Anche se con minor frequenza, ci sono nuovi casi di abbandono rifiuti - ha informato il sindaco di Bistagno Roberto Vallegra - Da mesi ci stiamo impegnando al massimo per arginare questo brutto vizio (siamo riusciti anche ad individuare due persone con relative multe). Da oggi intensificheremo ulteriormente i controlli sporgendo denuncia contro ignoti anche solo per l'abbandono di un solo sacchetto».

Quindi il primo bistagnese ha promesso tolleranza zero per chi verrà sorpreso o per chi verrà individuato e riconosciuto in futuro con l'ausilio delle telecamere. «Verranno applicate le maggiori sanzioni previste dalla legge» la promessa di Vallegra.