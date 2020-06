Una bandiera arcobaleno sventola nel cielo acquese

ACQUI TERME - Una grande bandiera con un arcobaleno e con la scritta #andràtuttobene sventola sul tetto di Palazzo Levi. Un modo per lanciare un messaggio di speranza e positività, un augurio collettivo affinché tutto questo finisca presto e si possa tornare alla normalità.

«Acqui Terme e i comuni dell’acquese – sottolinea il sindaco di Acqui Terme, Lorenzo Lucchini – hanno dimostrato di saper affrontare questa pandemia in modo responsabile e disciplinato. Sulla torretta di Palazzo Levi abbiamo installato una bandiera che sotto l’arcobaleno riporta la frase ‘andrà tutto bene’ scritta da tre gemellini: Rachele, Vittoria e Orazio. Con questo vessillo diciamo a tutti che serviranno ancora impegno, coesione e prudenza e che in questo modo non solo potremo tornare alla normalità, ma far ripartire le nostre comunità e diventare più forti».