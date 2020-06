Grigi, i tesserati si riducono gli stipendi

SPINETTA MARENGO - Doppio allenamento, al mattino preparazione atletica, al pomeriggio molto lavoro tecnico - tattico: non ancora partitelle per i Grigi, ma il clima si avvicina molto a quello della gara (come si nota nelle foto dell'Alessandria Calcio), sempre nel rispetto del protocollo e, dunque, anche al centro Michelin ancora con spogliatoi chiusi.

Dalla società un annuncio importante: tutti i tesserati hanno concordato la riduzione di parte degli emolumenti relativi alle precedenti mensilità. A tutti loro il ringraziamento del presidente, Luca Di Masi, "per la generosa sensibilità dimostrata del drammatico momento dell'emergenza covid 19".