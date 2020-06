La Camminata delle 5 Chiese

MOMBELLO - Cammini Divini ha scelto di ripartire dalla Valcerrina e dalla Camminata delle 5 Chiese di Pozzengo che nel 2014 fu il primo evento organizzato nel Comune di Mombello Monferrato. L’appuntamento era fissato per le 8 del mattino di domenica nei pressi del Bar Ristorante Lanterna Blu di Gaminella, mentre la partenza si è tenuta regolarmente alle 9 dopo un briefing di informazione relativo alle norme di comportamento da tenere e qualche indicazione sul percorso da affrontare. Il gruppetto iniziava così a camminare tra i coltivi di fondovalle per giungere in breve alla prima tappa, il Santuario di San Gottardo. Una lunga salita nel bosco fino a giungere alla chiesa di San Bernardo, da qui all’abitato di Pozzengo incontrando la chiesa di San Rocco, la parrocchiale di San Bononio e la chiesa della Madonna del Carmine.