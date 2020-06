Due ladri di gasolio arrestati dalla Polstrada di Alessandria

ALESSANDRIA - Nei giorni scorsi, le pattuglie della sottosezione Polstrada di Alessandria Ovest, in servizio di vigilanza sull’A/21, sono state allertate da un camionista polacco in sosta presso l’area di servizio “Stradella Sud” che segnalava di aver patito un furto di gasolio dal proprio autoarticolato: i presunti malviventi si erano allontanati a bordo di un altro autoarticolato Volvo di colore rosso.

Giunti rapidamente sul posto, gli agenti hanno perlustrato la tratta autostradale in direzione Piacenza e, all’interno dell’area di servizio “Trebbia sud”, hanno individuato un camion corrispondente a quello ricercato, parcheggiato di fianco ad un altro mezzo pesante.

Gli operatori hanno notato che a terra, in corrispondenza del serbatoio del camion, vi era un’evidente traccia di gasolio, circostanza che faceva ritenere che era stato appena aspirato altro carburante dal serbatoio di quest’ultimo.

Alla vista dei pattuglianti i due malfattori hanno cercato, invano, di nascondersi in cabina. Prontamente perquisiti, i due, di nazionalità Rumena, hanno tentato di occultare un ingegnoso sistema di aspirazione composto da una pompa elettrica e vari tubi collegati direttamente ai serbatoi del proprio camion.

Dall’attività di indagine immediatamente condotta, è emerso che i due autisti Rumeni avevano aspirato complessivamente circa 450 litri di gasolio, riuscendo a rifornire fraudolentemente il serbatoio del proprio veicolo.

Gli agenti hanno proceduto quindi all’arresto dei due: un 36enne e un 23enne, residenti in Romania, autisti di una ditta straniera.

I due venivano tradotti nelle celle di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza di convalida e giudizio direttissimo, in via telematica.

L’A.G. convalidava l’arresto e condannava i responsabili per furto pluriaggravato con sospensione condizionale della pena e remissione in libertà.