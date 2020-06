Estate con meno treni: gli orari post tagli

OVADA - L'immagine di impatto è quella delle sbarre. Lo slogan utilizzato inequivocabile "In trappola". L'affondo è del Comitato Trasporti Valli Stura e Orba a proposito della situazione dell'Acqui - Genova che si interseca con le difficoltà vissute per spostarsi sull'A26 e sulla ex statale 456 de Turchino. Tra le richiesta tanti problemi di lungo corso: l'eliminazione della frana di Mele, più che ventennale, la reintroduzione del doppio binario.

Mesi difficili

L’estate sarà il momento di massima complessità per chi deve spostarsi per lavoro. Dal 24 luglio al 10 settembre sono previsti lavori sulla Genova - Milano - Torino. I merci saranno di conseguenza deviati sulla direttiva tra Ovada, Alessandria e oltre. Per questo motivo, salvo sorprese, l’offerta si ridurrà a sette collegamenti giornalieri nelle due direzioni su rotaia più un trasporto sostitutivo col bus. Gli orari per Genova (da Acqui): 6.04, 7.03,7.40, 9.17,11.17, 18.17, 20.40. In senso opposto si viaggerà alle 6.05, 7.05, 12.12, 14.12, 17.13, 18.12, 19.12. I bus partiranno da Acqui alle 3.55 e da Genova alle 0.20. Dal 3 al 30 agosto è previsto un ulteriore intervento è previsto un intervento di adeguamento antisismico del ponte ferroviario di Visone con rimozione del binario per 70 metri. Il tratto interessato sarà totalmente chiuso con treni che si attesteranno alla stazione di Prasco e bus sostitutivi verso Acqui Terme. La richiesta di viaggiatori e rappresentanti degli enti locali è stata quella di considerare la rinuncia a qualche collegamento per le merci in modo da assicurare un’offerta maggiore. «La situazione - ha commentato il presidente del Comitato dei pendolari, Fabio Ottonello - impone di pensare anche a qualche collegamento alternativo». Ad esempio recarsi in auto a Novi Ligure da Ovada per intercettare un collegamento di quella linea verso il capoluogo ligure. Per questo c’è chi ha avanzato la proposta di gratuità degli abbonamenti annuali già sottoscritti.