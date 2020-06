Foglio di via da Alessandria e Novi per una 35enne italiana

NOVI - La Polizia Ferroviaria di Novi Ligure ha notificato un ordine di allontanamento dalla stazione ferroviaria nei confronti di una trentacinquenne italiana, a seguito del suo comportamento socialmente pericoloso dedito alla commissione di reati.

La signora, già nota alle Forze di Polizia per i suoi precedenti, era stata denunciata in stato di libertà alcune settimane prima per i reati di estorsione, truffa e circonvenzione di incapace ai danni di alcuni anziani della zona. Nei confronti della donna, il Questore della Provincia di Alessandria tramite la Divisione Anticrimine della Questura, ha notificato un foglio di via Obbligatorio dal Comune di Alessandria con divieto di far ritorno nel Comune di Novi Ligure.