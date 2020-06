L'addio ad Angelo Corda, il vignalese scampato a un tifone

VIGNALE - Oggi Vignale ha dato l'ultimo saluto all'84enne Angelo Corda. Il vignalese, che lascia la moglie Rita e le figlie Bruna e Nadia, tra i tanti lavori svolti durante la sua vita, era stato un marittimo. Nel 1982 rischiò la vita nell'Oceano Indiano a causa di un tifone mentre si trovava a bordo di una nave. Salvatosi per miracolo, decise di creare un monumento ancora presente a Vignale, una grossa ancora e un pennone di 23 metri. Installato come ex voto, il monumento è un omaggio a marittimi e marinai. È lì, alla presenza del sindaco Tina Corona e di una delegazione dell'Associazione Marinai d'Italia, che si è tenuta la partecipata cerimonia funebre quest'oggi.