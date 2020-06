Pfas-C6O4: il pozzo resta chiuso, la situazione non è migliorata

MONTECASTELLO - Caso Montecastello: la situazione non è migliorata. Mentre ci sono buone notizie per Pietra Marazzi perché le analisi non hanno rilevato la presenza di inquinanti, quelle effettuate nel pozzo chiuso a scopo precauzionale hanno evidenziato valori di Pfoa e C6O4 superiori rispetto a quelli trovati a fine novembre.

“Sono arrivati i risultati dei campioni prelevati recentemente - spiega il sindaco di Montecastello, Gianluca Penna - La notizia buona è che nel pozzo di Pietra Marazzi, da dove viene alimentato il nostro acquedotto da giovedì scorso, non si rileva la presenza di nessun tipo di Psas. Per cui l’erogazione è in sicurezza. La notizia meno buona è che i valori di Psas nel nostro pozzo (Montecastello, ndr) sono sempre significativi, per tale motivo, sempre a scopo precauzionale continueremo ad essere alimentati da Pietra.

Con Arpa e Amag stiamo valutando le varie ipotesi future che comunicherò allacittadinanza non appena possibile mediante un incontro pubblico, organizzato in sicurezza in relazione all'emergenza covid”. Il sindaco ha postati questa riflessione sui social, parlando alla cittadinanza.

Ora bisogna capire cosa stia accadendo. Seguono aggiornamenti.