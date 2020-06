Bus urbani di Casale: rinnovato il libretto orari

CASALE - Il Servizio di Trasporto Pubblico Locale di Casale, fornito da Amc, si avvia verso la Fase 3 della ripartenza a seguito dell’emergenza covid19 con un nuovo libretto orari per i passeggeri.

Il servizio, che è stato erogato durante tutta la pandemia, oggi prosegue con il processo di miglioramento focalizzato sulle esigenze degli utenti: il rinnovamento del libretto orari permette di muoversi a Casale e nelle frazioni servite dalla rete di Amc grazie ad informazioni chiare e complete, con una grafica immediata in linea con la App Amc Bus Casale e col nuovo sito aziendale.

Al centro del libretto i passeggeri troveranno inoltre una nuova mappa delle principali linee degli autobus, la stessa mappa sarà consultabile presso le pensiline di attesa. Il materiale resistente che è stato scelto permette di trasportare il libretto nello zaino di scuola o nella borsa, senza che si deteriori. I libretti sono gratuiti e sono disponibili a bordo degli autobus, presso le rivendite autorizzate di titoli di viaggio, presso l’Infopoint di Piazza Castello e presso gli sportelli di Amc. Sono inoltre in fase di installazione i nuovi pannelli delle paline di fermata, maggiormente visibili e con testi ingranditi per una migliore leggibilità.

Amc informa inoltre che continuano le sanificazioni giornaliere degli autobus e che sono stati programmati ulteriori interventi periodici di sanificazione straordinaria, per garantire la sicurezza del trasporto. A tal proposito i passeggeri troveranno un’ulteriore novità a bordo: dispenser di gel sanificante mani a base alcolica, per un viaggio in totale sicurezza.