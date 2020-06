Cassine: cercasi spazio per i giovani

CASSINE - Un acceso dibattito si è sviluppato nei giorni scorsi sui social network partecipati dai cassinesi. Una riflessione di un genitore sulla carenza di spazi gioco dedicati ai bambini, è stata arricchita da diversi contributi manifestanti il bisogno di spazi per tutte le età. All'intemerata pubblica di giostrine carenti, qualcuno ha fatto notare come precedenti installazioni siano state distrutte da ganghe di ragazzi perditempo. A chi ha proposto la Ciocca come area verde per i giochi liberi dei bimbi, altri hanno fatto notare l'inciviltà di padroncini che non raccolgono le deiezioni che costellano lo slargo. E chi infine metteva sul rogo i 'ragazzi di oggi', privi o dagli interessi megalomani, è stato rammentata la poca tolleranza dei 'giovani di ieri' che, a mo' di scaccini, allontanano dalle vie cassinesi i gruppi di ragazzi intenti a giocare al pallone. Invero c'è anche chi auspica il ritorno dell'associazione Genitori-figli per la pianificazione di eventi e spazi ludici. Magari la ripartenza della Fase 2 può essere l'occasione per ripensare serenamente la vita in comunità.