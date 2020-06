Tortona: evade dai domiciliari, era al bar sotto casa

TORTONA - Nel pomeriggio di ieri, martedì 16 giugno, i Carabinieri di Tortona, durante l’esecuzione dei servizi di controllo del territorio, hanno sorpreso un 35enne del posto, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per violenza privata e atti persecutori, seduto al tavolo di un bar nei pressi dell’abitazione in cui avrebbe dovuto trovarsi. L'uomo è stato pertanto tratto in arresto per evasione e ricondotto presso il domicilio, in attesa di ulteriori provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.