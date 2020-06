Un sondaggio online per il rilancio del mercato

ACQUI TERME - In vista della ripartenza, ovvero della cosiddetta fase 3, la Confcommercio di Acqui chiede a commercianti e ambulanti di offrire il loro piccolo contributo pianificare per la riqualificazione dei mercati e delle fiere acquesi. Come? Compilando un sondaggio online è possibile suggerire le soluzioni più opportune per il rilancio del commercio ambulante termale.

Per maggiori info Confcommercio Acqui Terme (acquiterme@ascom.al.it - WhatsApp 3496266032).