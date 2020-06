Riaprono su prenotazione le sale delle biblioteche di Casale

CASALE - Da lunedì prossimo, 22 giugno avrà luogo la riapertura di alcune sale per lo studio e la lettura delle Biblioteche Civiche di Casale.

«Seguendo i principi di contingentamento degli accessi e del pieno e rigoroso rispetto del distanziamento interpersonale – ha spiegato l’assessore Gigliola Fracchia -, gli utenti potranno usufruire della sala studio e del terrazzo interno della Biblioteca Civica e delle sale Narrativa e Divulgazione della Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi. Ci saranno ancora delle limitazioni, ma ciò che vogliamo dare in questo momento è un segnale: quello che la città sta ripartendo, con forza e determinazione».

Tra le limitazioni ancora in vigore ci saranno il divieto di accesso al patrimonio librario, all’emeroteca e alle attrezzature, mentre per lo studio e la consultazione sarà possibile utilizzare esclusivamente materiale proprio.

Ogni sala avrà un numero massimo di accessi e sarà obbligatoria la prenotazione entro il giorno precedente la fruizione. Nello specifico:

Biblioteca Civica Giovanni Canna. Posti a sedere: 10 in sala studio e 4 in terrazzo. Prenotazione (entro il giorno precedente): 0142/444323 - bibliote@comune.casale-monferrato.al.it - direttamente al banco prestiti. Orario di fruizione degli spazi: Lunedì – Venerdì: 9.30-13 / 14 -17.30. Sabato: 9 -13. Altre disposizioni: obbligo, per entrare, e durante l’intera permanenza nei locali della Biblioteca, di indossare la mascherina e di igienizzare le mani.

Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati – Castello del Monferrato. Posti a sedere: 2 in Sala Narrativa e 2 in Sala Divulgazione. Prenotazione (entro il giorno precedente): 0142/444308 - biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it - direttamente al banco prestiti. Orario di fruizione degli spazi: Giugno e settembre: martedì – venerdì: 10 -12 / 15 - 18. Luglio e agosto: martedì, giovedì e venerdì 9 -12; mercoledì: 9-12 / 15-18. Altre disposizioni: obbligo, per entrare e durante la permanenza nei locali della Biblioteca, di indossare la mascherina e di igienizzare le mani.

Si ricorda, infine, che nelle due biblioteche è attivo dal 19 maggio il servizio di prestito e restituzione dei libri; consentito esclusivamente su appuntamento tramite i recapiti indicati precedentemente.