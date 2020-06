Rischio usura: “Mantenere alta l'attenzione”

ALESSANDRIA – Un incontro in videoconferenza sul tema della prevenzione e del contrasto del fenomeno dell’usura nell’attuale momento di crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica: alla riunione, presieduta dal prefetto Olita, hanno partecipato i responsabili delle forze di Polizia, la Camera di Commercio, le fondazioni antiusura “La Scialuppa – Crt” e “San Martino”, l’Associazione “Libera” e le organizzazioni imprenditoriali di categoria dell’industria, dell’artigianato, del commercio e dell’agricoltura.

Durante la riunione è stata approfondita la tematica del rischio di usura per le imprese in difficoltà, anche in relazione all’accesso al credito e ai finanziamenti previsti dalla vigente normativa. Tutti gli intervenuti hanno evidenziato che nel territorio della provincia non si sono finora riscontrati segnali di recrudescenza del fenomeno. Tuttavia, è stata sottolineata da tutti la necessità di mantenere elevata l’attenzione su un crimine particolarmente subdolo che spesso non sfocia in denunce e procedimenti penali.

A tal fine, è stata confermata la necessità della sempre più stretta collaborazione tra organi dello Stato, Camera di Commercio, associazioni e fondazioni antiracket e antiusura e organizzazioni di categoria, anche attraverso la sensibilizzazione dei rispettivi Consorzi di Garanzia Fidi (Confidi), affinché si ponga in essere una vera e propria “rete” che intercetti e prevenga ogni segnale di possibile ricorso a prestiti usurari.

I rappresentanti delle categorie produttive hanno infine ribadito l’esigenza che siano sempre più snellite e facilitate le procedure dei finanziamenti agevolati alle imprese da parte degli istituti di credito, per offrire un concreto aiuto alla ripresa economica rafforzando ulteriormente la prevenzione di infiltrazioni criminali.