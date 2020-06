Casale: l'estate con il cinema sotto le stelle?

CASALE - Non solo la Festa del Vino (che è sempre più probabile che si faccia) e non solo il palinsesto di eventi Estate a Corte, che inizieranno proprio in questo fine settimana. Senza gli eventi di Energica On The River sul Lungo Po, Casale potrebbe avere per l'estate un nuovo tipo di intrattenimento serale, da anni assente.

Il Comune sta infatti lavorando a gradito ritorno, quello del Cinema sotto le Stelle che dovrebbe svolgersi nel cortile della Biblioteca Civica. A giorni potrebbero esserci aggiornamenti in merito.