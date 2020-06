Geirino: riapre al pubblico la piscina

OVADA - Riapre i battenti anche la piscina di Ovada che, dopo alcuni lavori che permetteranno di prevenire contagi da Covid-19, a partire da stamattina - giovedì 19 giugno - è pronta a inaugurare la stagione estiva. «Abbiamo realizzato due nuove docce per la sanificazione prima dell’ingresso in vasca e allargato l’area ristorante in modo da distanziare maggiormente i tavoli - spiega Mirco Bottero, Presidente della cooperativa Servizi Sportivi che gestisce l’impianto -, con il vantaggio che adesso i clienti possono mangiare anche a bordo piscina. È stato creato un percorso per arrivare alla vasca, dove possono permanere contemporaneamente al massimo quarantotto persone. Lo spazio tra un ombrellone e un altro è stato ampliato, in modo da rispettare gli otto metri quadrati a disposizione di ognuno». Per quanto riguarda gli ingressi, a Ovada le fasce orarie rimangono invariate rispetto allo scorso anno, compresa la pausa pranzo. Anche i corsi in acqua riprendono regolarmente.

Le domande, specialmente per quanto riguarda gli abbonamenti stagionali, sono già consistenti. «Le richieste sono già parecchie - prosegue Bottero -, ma la capienza dell’impianto sarà ridotta, il che inciderà soprattutto nei weekend. La domenica prevediamo di arrivare al massimo alla metà degli ingressi rispetto allo scorso anno. Gli sforzi economici sono tanti, mentre il risultato non è certo. In linea generale, comunque, le previsioni sono buone, abbiamo la fortuna di avere tanto spazio verde». Per i bagnanti è previsto l'obbligo di indossare la mascherina negli spazi comuni, oltre alla cuffia che - al momento - va indossata prima di entrare nella vasca.

Non ci saranno, invece, i ragazzi dei centri estivi. «Molti ci hanno chiesto di venire, anche da altre regioni, ma allo stato attuale è improponibile e il rischio è troppo grosso - conclude il numero uno della Servizi Sportivi, che guarda al futuro con ottimismo -. Sicuramente ne gioverà chi viene in piscina per rilassarsi. So che non sarà facile far rispettare le regole a tutti, ma ci auguriamo di restituire ai fruitori dell’impianto un po’ delle vacanze che quest’anno, per la maggior parte dei cittadini, mancheranno. Da parte nostra stiamo cercando di rendere l’ambiente piacevole e coccolare i clienti con piccoli gesti, come l’aperitivo di benvenuto per chi fa gli stagionali».