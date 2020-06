"Giornata dello Yoga": l’edizione 2020 si trasferisce su Facebook

OVADA - Si trasferiscono sul web le idee ovadesi per la “Giornata dello yoga” che, dopo le prime due edizioni organizzate all'interno del parco di Villa Gabrieli, quest'anno si svolgerà online. L’appuntamento è per domenica prossima, 21 giugno. «L’eccezionalità del momento - spiega l’organizzatrice, Ingrid Mattiazzi - ci ha spinto a trasferire tutto su Facebook. Nel parco gli accessi sarebbero stati limitati, con la necessità di non poter accontentare tutte le richieste. Così potranno partecipare tutti». Gli incontri saranno numerosi e stimolanti, si potrà praticare, meditare, respirare ed approfondire ciò che è lo Yoga, con i maestri Luciano Bancalari, Maurizio Guala, Simonetta Albertelli, Vanina Oliveri, Marcella Tamponi, Eleonora Zuffianò, oltre all’organizzatrice. Le iniziative saranno gratuite ma ci sarà l’occasione di sostenere il progetto “Covi a casa”. Per effettuare le donazioni basterà accedere al sito www.fondazionecigno.it.

Nei giorni è stato messo a punto l’elenco definitivo delle iniziative. Ore 8.15 meditazione di inizio giornata con Luciano live su Zoom Meeting (ID 294 234 0263); ore 10.30 “Respiro d’estate” con Marcella, ore 14.30 “Comunicazione celestiale” con Vanina; ore 15.30 “Yoga vita” con Maurizio ed Eleonora; ore 17.30 “Happy. La risata” a cura di Simonetta. Ore 18.30 “A tutto yoga” con Ingrid. Ore 22.30 meditazione di fine giornata con Luciano, live su Zoom Meeting (ID 294 234 0263).