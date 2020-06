Ludoteca Outdoor al Parco Primo Sport e ai Giardini Pittaluga

ALESSANDRIA - Dal 22 giugno al 31 luglio la Ludoteca Comunale C’è Sole e Luna si trasferisce all’aperto, per sei settimane di giochi, laboratori, esplorazioni, per bambini da 3 a 11 anni.

Al mattino, le animatrici della Ludoteca saranno al Parco Primo Sport 0246, annesso al Parco Carrà (ex parco da arrampicata), una zona recentemente risistemata, con attrezzature e giochi pensati specificamente per i bambini fino a 6 anni per stimolarne la motricità. Il parco è stato realizzato grazie ad Alleanze Educative, progetto triennale di contrasto alla povertà educativa scelto dall’Impresa Sociale “Con i Bambini”, di cui il Comune di Alessandria è capofila. Qui, quotidianamente, si alterneranno atelieristi e istruttori sportivi, per proporre ai bambini da 3 a 6 anni, accompagnati da un adulto, diversi laboratori ed attività. Ognuno di loro proporrà due cicli di tre incontri ciascuno ai quali ci si dovrà iscrivere per potere accedere: ogni incontro è previsto dalle 10 alle 11, ma sarà possibile accedere al parco dalle 9 e uscire alle 11.30.

Tutti i lunedì dal 22 giugno al 6 luglio e dal 13 al 27 luglio ci sarà la Danza Gioco con le insegnanti di A.S.D On Stage Dance & Theatre di Alessandria. Il martedì è la volta di Arianna Marega, operatrice olistica del Benessere, con Mettiamo radici col Kung Fu dal 23 giugno al 7 luglio e “Il Kung Fu in volo” dal 14 al 28 luglio. Il mercoledì è dedicato alle narrazioni, con Giulia Maino, attrice, che proporrà Rodari in valigia dal 24 giugno all’8 luglio e Storie a quattro zampe dal 15 al 29 luglio. Primo Sport - Piccoli atleti crescono è la proposta a cura di Andrea Bruni, preparatore atletico per l’infanzia, tutti i giovedì dal 25 giugno al 9 luglio e dal 16 al 30 luglio. Il venerdì sarà invece a cura di Nunzia Castiglione, atelierista, che proporrà Manine d’artista dal 26 giugno al 10 luglio e “La mia casa” dal 17 al 31 luglio. Ogni “pacchetto” di tre incontri costa 10 euro. Per prenotazioni e informazioni le operatrici della ludoteca sono disponibili allo 0131 227216.

Al pomeriggio, il ritrovo sarà ai Giardini Pittaluga, aperti per l’occasione ai bambini da 6 a 11 anni, dalle 14 alle 18. Si potrà accedere in tre turni di due settimane ciascuno, con giochi, laboratori, attività motorie, danza, storie ed esplorazioni, per un’estate tutta da inventare. La frequenza è gratuita per gli iscritti alla Ludoteca – con tessera in corso di validità, mentre per i non iscritti il costo è di 40 euro a turno. Per prenotazioni e informazioni le operatrici della Ludoteca sono disponibili al numero 348 5735800.

Tutte le iniziative sono organizzate in conformità alle norme anti covid, con attenzione a distanziamento, attività in piccolo gruppo, sanificazione di spazi, dispositivi di protezione e che, a supporto degli animatori della Ludoteca, ci saranno educatrici e collaboratrici dei Servizi Educativi comunali: questo per garantire il più possibile il rispetto delle condizioni in questo momento così particolare, in cui si vuole ripartire in sicurezza, ma con tanta voglia di giocare di nuovo.