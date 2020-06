SpesaSospesa.org, il primo progetto che digitalizza le donazioni alimentari

ALESSANDRIA – La città è tra le prime a sposare il progetto SpesaSospesa.org che persegue un fine ben preciso – nutrire la comunità, sostenere il territorio – mediante l’utilizzo della piattaforma digitale Regusto per l’acquisto, la vendita e la donazione di generi alimentari di prima necessità. Le imprese del settore, le catene di distribuzione e i produttori locali potranno devolvere o vendere i propri prodotti a prezzi scontati. I privati potranno fare donazioni su CharityStars.com contribuendo all’acquisto di alimenti. Il progetto è supportato dalla digital energy company Sorgenia che ha coinvolto i dipendenti e la community dei propri clienti per trasformare l’energia utilizzata in cibo, convertendo il valore della loro ultima bolletta in donazione a sostegno dell’iniziativa.

L’adesione a SpesaSospesa.org da parte di Alessandria, dopo il patrocinio conferito lo scorso 7 maggio, rappresenta un riuscito percorso di progressiva focalizzazione degli elementi progettuali che ha visto coinvolto l’Assessorato guidato da Cherima Fteita e che ha trovato appoggio e condivisione sia nel sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, nell’assessore Piervittorio Ciccaglioni e nell’intera Giunta per quanto riguarda l’ambito interno comunale, sia nel Cissaca, sia – relativamente al soggetto no-profit coinvolto direttamente nell’iniziativa quale primo utilizzatore della piattaforma, beneficiario dei fondi e dei prodotti alimentari raccolti – l’associazione Opere Giustizia e Carità, che gestisce l’azione svolta sul territorio dalla Caritas Diocesana di Alessandria.

L’iniziativa

SpesaSospesa.org trasforma il rito nobile e antico del “caffè sospeso” di Napoli in un progetto innovativo che digitalizza il flusso di donazioni e coinvolge i cittadini, i Comuni, gli enti no-profit del territorio e le imprese alimentari. SpesaSospesa.org nasce non come una semplice campagna di raccolta fondi per donare cibo a chi non ne ha ma come un vero e proprio circolo virtuoso, un progetto di solidarietà circolare per condividere energie e risorse con chi ne ha più bisogno.

È possibile contribuire a SpesaSospesa.org con donazioni libere in denaro attraverso la piattaforma di raccolta fondi CharityStars (www.charitystars.com/SpesaSospesa). Anche Sorgenia partecipa all’iniziativa, trasformando in donazione il valore dell’ultima bolletta di ciascun cliente che deciderà di aderire all’iniziativa (www.sorgenia.it/spesa-sospesa) e coinvolgendo i dipendenti, che hanno già contribuito con 20mila euro. Le imprese alimentari, le catene di distribuzione e i produttori locali potranno sia donare i prodotti in eccedenza o in scadenza, sia vendere i propri prodotti a prezzi scontati contribuendo così alla lotta allo spreco alimentare (www.spesasospesa.org).

Le donazioni in denaro saranno consegnate ai Comuni o alle associazioni presenti sul territorio e verranno utilizzate per comprare gli alimenti a prezzi scontati dalle imprese alimentari aderenti. I flussi di donazioni saranno registrati e gestiti attraverso l’innovativa piattaforma di food sharing Regusto; grazie alla tecnologia blockchain integrata, tutte le transazioni, i movimenti e le destinazioni degli alimenti saranno tracciate in totale trasparenza.

L’adesione del Comune di Alessandria

L’adesione a SpesaSospesa.org da parte di Alessandria, secondo quanto indicato dalla Giunta Comunale, è avvenuta mediante la sottoscrizione di un formale accordo di adesione tra Amministrazione Comunale, società Recuperiamo srl e associazione Opere Giustizia e Carità di Alessandria (per conto della Caritas Diocesana) individuata quale Ente no-profit beneficiario dell’iniziativa e utilizzatore della piattaforma. L’accordo di adesione al progetto è a titolo sperimentale sino al 31 ottobre 2020 e non comporta alcuna spesa a carico del Comune.

La piattaforma Regusto

Ogni soggetto coinvolto si registra sulla piattaforma, ciascuno con un ruolo diverso:

il Comune di Alessandria nel proprio profilo potrà vedere i donatori e gli enti non-profit del proprio territorio di riferimento;

le aziende alimentari (i “donatori”) potranno caricare i propri prodotti in eccedenza nella piattaforma;

gli Enti non-profit – a partire dalla Caritas Diocesana con cui ad Alessandria viene attuata questa prima fase di avvio sperimentale del progetto, tramite l’associazione Opere Giustizia e Carità – potranno vedere in tempo reale i prodotti alimentari disponibili, prenotarli gratuitamente per il ritiro e destinarli alle persone bisognose.

A queste tre tipologie di soggetti, se ne può aggiungere ancora una: quella dei cittadini che possono effettuare sulla piattaforma delle personali donazioni per finanziare l’acquisto dei generi alimentari per le persone bisognose.

I beneficiari finali di SpesaSospesa.org sono dunque sia cittadini in difficoltà (che, tramite la Caritas Diocesana di Alessandria, riceveranno gratuitamente i “cestini di spesa” tramite gli Enti non-profit del territorio) e le aziende in (momentanea) difficoltà, che verranno sostenute attraverso la possibilità di vedersi acquistare, grazie alla piattaforma Regusto, i propri prodotti. L’attivazione a livello nazionale di SpesaSospesa.org ha visto anche l’avvio di una specifica campagna di raccolta fondi, rivolta sia a singoli privati che ad aziende, attraverso la piattaforma CharityStars. Le somme raccolte attraverso la campagna di fundraising (che al momento ammontano già a più di 230 mila euro) verranno ridistribuite dal Comitato in maniera proporzionale al numero di abitanti tra tutti i Comuni aderenti al progetto.

Il comitato fondatore

SpesaSospesa.org è un’iniziativa promossa all’inizio di maggio 2020 dal Comitato Lab00 Onlus, fondato da Francesco Lasaponara, consulente di startup a vocazione sociale, dagli attori Serena Rossi e Davide Devenuto, dall’ad di Regusto Marco Raspati, da Flavio Barcaccia - ceo di Nexma e da Felice Di Luca, business developer di Synesthesia.

Comitato Lab00 Onlus persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, attraverso azioni o progetti specifici in caso di calamità pubbliche o altri eventi straordinari, a favore di soggetti svantaggiati per ragioni principalmente economiche. SpesaSospesa.org è nata e si è sviluppata durante una serie di videoconferenze su zoom e ha coinvolto in breve tempo numerosi partner importanti, ricevendo adesioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Primi in Italia a sposare il progetto, oltre Alessandria, sono i Comuni di Napoli, Perugia, Catanzaro e Afragola che hanno già dato il patrocinio all’iniziativa, inserita dal Comune di Torino nel portale Torino City Love tra le azioni di solidarietà e innovazione per il territorio.

L’elenco dei partner

Fondatori del progetto:

Comitato Lab00, Regusto (brand di Recuperiamo srl), Synesthesia srl, FoodChain spa.

Partner ufficiali: Main partner - Sorgenia



Technical Partner - Nexo Corporation, Nexma, Rekordata, Grafiche Paciotti, Quadrans Foundation, Colonni&Partners, Abruzzo Distribuzione, CharityStars, CRIBIS società del Gruppo CRIF, Impact Hub (Supporto tecnologico e tecnico alla campagna)

Media Partner - BeMedia (ufficio stampa), Agata Produzioni (società di produzione), Wunderman Thompson (comunicazione), MiglioriAmo (gestione social), Italian Marketing Foundation, Studio Segre, Consumerismo, Rivista Ambiente.

Supporter – Legambiente, Italian Global Solution, Slow Food Italia, UGO, Unione Nazionale Consumatori, Associazione Legali Italiani, ALI Autonomie Locali Italiane, Associazione Restiamo Assieme, Cetri-Tires, VisItalyMaps.

Igles Corelli, Ludovica Principato, Enrico Fontana, Luigi Gabriele, Ronnie Kessel - Gruppo Kessel.