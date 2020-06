"Anestesia di solitudini": agli Incontri d’autore il libro sul cinema di Lanthimos

CULTURA - Da Kinetta a Kynodontas, fino a The Lobster, Il sacrificio del cervo sacro e La favorita: Yorgos Lanthimos è uno dei principali artefici del rilancio del cinema greco a livello internazionale. Ne parleranno all’Incontro d’autore dell'Associazione Cultura e Sviluppo lunedì 22 giugno alle 18 Roberto Lasagna e Benedetta Pallavidino, autori del saggio Anestesia di solitudini. Il cinema di Yorgos Lanthimos (Mimesis Edizioni, 2019). Appuntamento in diretta sulla pagina Facebook (http://www.facebook.com/culturaesviluppo) e live sul canale YouTube (http://www.youtube.com/c/associazioneculturaesviluppo) dell'Associazione.

Protagonista di una velocissima ascesa, Lanthimos si è fatto apprezzare per il suo stile inconfondibile e spiazzante, che gli è valso il riconoscimento unanime di autore da parte del sistema-cinema. Un marchio di fabbrica che è stato ispirazione non soltanto per la new wave greca, ma anche per un certo tipo di cinematografia a un passo dal surreale che raramente è riuscita a raggiungere le stesse vette. Questo libro è la prima monografia interamente dedicata a uno degli autori cruciali del nostro tempo.

Roberto Lasagna è saggista e critico cinematografico. Ha contribuito con tre libri all’analisi dell’opera di Stanley Kubrick. Laureato in filosofia, in psicologia e in economia, è autore di libri su Scorsese, Cimino, von Trier, Spielberg, Wenders, Disney, Price, Meyer, Pacino, Lester, nonché di psicologia del lavoro e di cinema in generale. Benedetta Pallavidino è editor freelance e critica cinematografica per Cineforum e altre testate. Vincitrice nel 2015 del premio “Adelio Ferrero” per giovani critici nella sezione recensioni. Nel 2017 vince il Premio Franco La Polla.