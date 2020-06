Ore 7.00: l'A26 è già bloccata

OVADA - Una lunga fila di veicoli e camion fermi sul viadotto tra Tagliolo e Belforte, prima del casello di Ovada, in direzione sud. E' l'istantanea di un sabato che rischia di entrare negli annali su un'A26 sempre nell'occhio del ciclone.

L'antipasto è stato quello di ieri. Anche un'ora e un quarto per percorrere il tratto tra Novi Ligure e Ovada per un cantiere che ha ridotto anche in questa porzione a una sola corsia la carreggiata. Dopodiché ci sono i guai ben noti tra Ovada e l'allacciamento con l'A10.

Sullo sfondo i problemi al casello di Masone, chiuso per la frana di dieci giorni fa, sul quale l'Unione dei Comuni della Valle Stura è sul piede di guerra, proprio a causa dei tempi di riapertura. Un'ulteriore tegola per un territorio profondamente toccato dai problemi alla viabilità. (PEZZO IN AGGIONAMENTO)