Santo Spirito: Lucchini fiducioso. Oggi un altro incontro

ACQUI TERME - Buone notizie per gli studenti dell'Istituto Santo Spirito. Il presidente della provincia Gianfranco Baldi e il sindaco acquese Lorenzo Lucchini ihanno incontrato ieri Suor Elide Degiovanni, ispettrice dell’Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice. Sul tavolo del discorso il futuro di 80 studenti acquesi che a settembre, attesa la volontà di chiudere la scuola salesiana, dovrebbero essere sparpagliati tra gli istituti comprensivi del circondario.

«È stato uno scambio sicuramente proficuo. Siamo ottimisti – sottolinea il sindaco di Acqui Terme, Lorenzo Lucchini - e stiamo lavorando per arrivare a una situazione di compromesso tra le parti. Siamo lieti si sia aperta nuovamente la trattativa, ma servirà ancora qualche giorno per comprendere se gli spiragli aperti potranno concretizzarsi in un possibile accordo tra tutti gli interessati. Siamo comunque molto fiduciosi».

Oggi pomeriggio, sabato 20, ci sarà un incontro con l’Associazione dei genitori e la cooperativa Crescere Insieme per concordare i prossimi passi da intraprendere.